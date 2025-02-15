Война в Украине — Зеленский ответил, когда хотят завершить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина сейчас готова к тому, чтобы наработать совместный план победы с командой Дональда Трампа. Наша страна хочет достичь мира в этом году.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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По словам Зеленского, важно сейчас наработать совместный план с Трампом. Сделать это планируют в течение месяца.

"Поэтому очень важно в течение месяца подготовить эти вещи, чтобы предоставить их президенту США, найти время для совместных встреч, для создания совместного плана, положить его на стол Путину. Президент Трамп сильный, он может это сделать, наложить санкции, любым образом как пожелает. А после этого мы остановим войну 2025 года, такая цель, такой наш план", — сказал Президент.

Напомним, во время выступления Владимир Зеленский также призвал Европу создать собственные Вооруженные силы. Однако, по его мнению, это не должно быть замена НАТО.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия готовится отправить войска в Беларусь. Именно так три года назад оккупанты начали полномасштабное вторжение.

Также Президент Украины отметил, что Путин должен оттянуть войска как минимум до той линии фронта, которая существовала до 2022 года. Он добавил, что Украина рассчитывает на поддержку Дональда Трампа.