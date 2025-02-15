Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль після розмови Путіна з Трампом дав вказівку ЗМІ висвітлити російського диктатора як сильного та рішучого лідера. Разом з тим, прізвище президента США попросили згадувати якомога менше. Це пов'язано зі страхом РФ щодо того, що росіяни побачать у Трампі сильного лідера.

Про це повідомив Інститут вивчення війни у п'ятницю, 14 лютого.

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Побоювання Кремля щодо Трампа

Як зазначають в ISW, російським ЗМІ наказали максимально скоротити інформацію про Трампа. Разом з тим розмову двох політиків вимагали показати як "ініціативу і перемогу" Путіна. Та й взагалі ім'я лідера США журналістів попросили згадувати рідше.

Інститут вивчення війни, посилаючись на ЗМІ, зазначає, що Кремль стурбований тим, що російська громадськість може сприймати Трампа як більш "проактивного та рішучого" лідера, ніж Путін. Таким чином керівництво РФ хоче, аби ЗМІ підкреслили той факт, що тільки Путін несе відповідальність за результат переговорів між ним і Трампом.

Неназваний політтехнолог в Адміністрації президента РФ розповів журналістам, що Кремль також доручив російським ЗМІ корегувати очікування громадськості щодо переговорів, аби не створювати "помилкових, надто оптимістичних очікувань".

"Раніше російський інформаційний простір зображував Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія могла б працювати, але Кремль, можливо, намагається негативно змінити сприйняття Трампа російською громадськістю, щоб підкреслити силу та активність Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори та двосторонні переговори", — зазначають у звіті ISW.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хоче оголосити "перемогу". Однак реальний стан справ, за його словами, не збігається з цим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін — брехун. Він пояснив, що вважає так, адже між РФ та Україною була домовленість про припинення вогню та обмін військовополоненими, яку проігнорували.