Зеленський пояснив, чому назвав Путіна брехуном

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна брехуном. Він додав, що у них була домовленість про припинення вогню та обмін військовополоненими.

Про це Зеленський заявив на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation.

Зеленський вважає Путіна брехуном

"Путін — брехун. У нас була розмова про повне припинення вогню з Путіним та обмін полоненими, але він не обміняв полонених", — пояснив Зеленський.

Глава держави уточнив, що йдеться про його поїздку до Франції у 2019 році. Тоді він мав розмову з російським диктатором. Саме тому на заяву Трампа про те, що Путін хоче миру, Зеленський відповів, що той бреше.

Президент також додав, що не хоче бути тією людиною, яка допомогла російському диктатору завоювати її країну.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що у Мюнхені не може бути підписана мирна угода. Він наголосив, що не повторить минулу помилку.

Також Зеленський наголосив на важливості майбутньої зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.