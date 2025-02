Мирна угода в Мюнхені — Зеленський пояснив, чому це неможливо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Мюнхені не може бути підписана мирна угода. Він наголосив, що не повторить минулу помилку.

Про це український лідер сказав на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation у четвер, 14 лютого.

Мирна угода

"Мирна угода не може бути підписана у Мюнхені, бо це Мюнхен. Ми пам'ятаємо, що тут було підписано, і я таких помилок не повторюю. Мирна угода має бути підписана всіма, також обов'язкова важлива роль для країн Європи, бо це гарантії безпеки", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна є частиною Європи, а також частиною ЄС в майбутньому. За його словами, голос Європи важливий за столом, а не десь за лаштунками, оскільки це рівноправні партнери.

