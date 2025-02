Мирное соглашение в Мюнхене — Зеленский объяснил, почему это невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мюнхене не может быть подписано мирное соглашение. Он подчеркнул, что не повторит прошлую ошибку.

Об этом украинский лидер сказал на панели Strategic Investment: The Future of U.S. — Ukraine Security Cooperation в четверг, 14 февраля.

Мирное соглашение

"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен. Мы помним, что здесь было подписано, и я таких ошибок не повторяю. Мирное соглашение должно быть подписано всеми, также обязательна важная роль для стран Европы, потому что это гарантии безопасности", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина является частью Европы, а также частью ЕС в будущем. По его словам, голос Европы важен за столом, а не где-то за кулисами, поскольку это равноправные партнеры.

Напомним, Зеленский отметил важность предстоящей встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Также глава государства встретился с американскими сенаторами. Он отметил, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Киев.