Зеленский объяснил, почему назвал Путина лжецом Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что считает российского диктатора Владимира Путина лжецом. Он добавил, что у них была договоренность о прекращении огня и обмене военнопленными.

Об этом Зеленский заявил на панели Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation.

Зеленский считает Путина лжецом

"Путин — лжец. У нас был разговор о полном прекращении огня с Путиным и обмене пленными, но он не обменял пленных", — пояснил Зеленский.

Глава государства уточнил, что речь идет о его поездке во Францию в 2019 году. Тогда он имел разговор с российским диктатором. Именно поэтому на заявление Трампа о том, что Путин хочет мира, Зеленский ответил, что тот врет.

Президент также добавил, что не хочет быть тем человеком, который помог российскому диктатору завоевать ее страну.

Напомним, Зеленский заявил, что в Мюнхене не может быть подписано мирное соглашение. Он подчеркнул, что не повторит прошлую ошибку.

Также Зеленский отметил важность предстоящей встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом.