Кремль боится, что россияне увидят в Трампе более сильного лидера — ISW

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль после разговора Путина с Трампом дал указание СМИ высветлить российского диктатора как сильного и решительного лидера. Вместе с тем, фамилию президента США попросили упоминать как можно меньше. Это связано со страхом РФ относительно того, что россияне увидят в Трампе сильного лидера.

Об этом сообщил Институт изучения войны в пятницу, 14 февраля.

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Как отмечают в ISW, российским СМИ приказали максимально сократить информацию о Трампе. Вместе с тем разговор двух политиков требовали показать как "инициативу и победу" Путина. Да и вообще имя лидера США журналистов попросили упоминать реже.

Институт изучения войны, ссылаясь на СМИ, отмечает, что Кремль обеспокоен тем, что российская общественность может воспринимать Трампа как более "проактивного и решительного" лидера, чем Путин. Таким образом руководство РФ хочет, чтобы СМИ подчеркнули тот факт, что только Путин несет ответственность за результат переговоров между ним и Трампом.

Неназванный политтехнолог в Администрации президента РФ рассказал журналистам, что Кремль также поручил российским СМИ корректировать ожидания общественности относительно переговоров, чтобы не создавать "ложных, слишком оптимистичных ожиданий".

"Ранее российское информационное пространство изображало Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия могла бы работать, но Кремль, возможно, пытается негативно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и активность Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах и двусторонних переговорах", — отмечают в отчете ISW.

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет объявить "победу". Однако реальное положение дел, по его словам, не совпадает с этим.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин — лжец. Он пояснил, что считает так, ведь между РФ и Украиной была договоренность о прекращении огня и обмене военнопленными, которую проигнорировали.