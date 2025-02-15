Зеленський закликав Європу створити свою армію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Європа має створити свою армію, аби мати змогу себе захистити. Зараз Сполучені Штати мають великий вплив та можуть багато у чому не підтримати ЄС.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 15 лютого.

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Президент України наголосив, що Європі потрібна своя армія, однак йдеться не про заміну НАТО. За його словами, Європа повинна сама вирішувати своє майбутнє.

"Будемо чесні, ми зараз маємо взяти до уваги, що Америка може сказати Європі "ні" в багатьох питаннях. Нам потрібна своя армія Європи. Я справді вірю в те, що прийшов час для створення Збройних сил Європи", — заявив Президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зазначив, що Путін наразі не готується до перемовин та припинення війни, а навпаки. За його словами, Росія нарощує сили та планує влітку відправити військові сили в Білорусь.

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським зустрілась у Мюнхені з американською делегацією під керівництвом віцепрезидента Джей Ді Венса. Йшлося про закінчення війни в Україні.