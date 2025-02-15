Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Прийшов час створити Збройні сили Європи, — Зеленський arrow

Прийшов час створити Збройні сили Європи, — Зеленський

15 лютого 2025 12:15
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський закликав Європу створити свою армію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Європа має створити свою армію, аби мати змогу себе захистити. Зараз Сполучені Штати мають великий вплив та можуть багато у чому не підтримати ЄС.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 15 лютого.

Читайте також:

Зеленський закликав Європу створити свою армію

Президент України наголосив, що Європі потрібна своя армія, однак йдеться не про заміну НАТО. За його словами, Європа повинна сама вирішувати своє майбутнє.

"Будемо чесні, ми зараз маємо взяти до уваги, що Америка може сказати Європі "ні" в багатьох питаннях. Нам потрібна своя армія Європи. Я справді вірю в те, що прийшов час для створення Збройних сил Європи", — заявив Президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зазначив, що Путін наразі не готується до перемовин та припинення війни, а навпаки. За його словами, Росія нарощує сили та планує влітку відправити військові сили в Білорусь.

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським зустрілась у Мюнхені з американською делегацією під керівництвом віцепрезидента Джей Ді Венса. Йшлося про закінчення війни в Україні.

Володимир Зеленський Європа армія війна в Україні Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама