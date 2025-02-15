Зеленський не погодився передати 50% мінералів США – WP

Зеленський відмовив США у доступі до 50% українських мінералів
15 лютого 2025 08:50
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leah Millis
Президент України Володимир Зеленський не погодився підписати меморандум, за яким Сполучені Штати отримали б половину майбутніх запасів мінералів в Україні.
Про це повідомив політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін у соцмережі X, посилаючись на заяви конгресменів, які брали участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!