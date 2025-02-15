Зеленский не согласился передать 50% минералов США — WP

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился подписать меморандум, по которому Соединенные Штаты получили бы половину будущих запасов минералов в Украине.

Об этом сообщил политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на заявления конгрессменов, участвовавших в Мюнхенской конференции по безопасности.

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Сообщение Джоша Рогина. Фото: скриншот

Отмечается, что предложение поступило от американской делегации Конгресса, однако украинский лидер "вежливо отказался от его подписания". Других подробностей возможного договора пока нет, а в Офисе президента эту информацию пока не комментировали.

В то же время Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, с которым обсудил вопросы сотрудничества по полезным ископаемым. По словам главы государства, переговоры будут продолжаться.

"Наши команды продолжат работу над документом. Мы обсудили много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших встреч и более глубокой оценки ситуации на местах. Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру. Мы глубоко ценим решимость Президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить справедливость и гарантии безопасности для Украины", — отметил Зеленский в соцсети X.

Напомним, 12 февраля Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить обсудить с Дональдом Трампом сотрудничество по добыче редких полезных ископаемых. В дальнейшем он аргументировал такое решение тем, что не хочет, чтобы Россия имела к ним доступ.

А вчера, 14 февраля, Зеленский подтвердил передачу США на рассмотрение меморандума о сотрудничестве, где речь шла о передаче редких ископаемых.