Зеленский не согласился передать 50% минералов США — WP

Зеленский отказал США в доступе к 50% украинских минералов
Президент Украины Владимир Зеленский не согласился подписать меморандум, по которому Соединенные Штаты получили бы половину будущих запасов минералов в Украине.
Об этом сообщил политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на заявления конгрессменов, участвовавших в Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский не подписал меморандум о передаче полезных ископаемых США
Отмечается, что предложение поступило от американской делегации Конгресса, однако украинский лидер "вежливо отказался от его подписания". Других подробностей возможного договора пока нет, а в Офисе президента эту информацию пока не комментировали.
В то же время Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, с которым обсудил вопросы сотрудничества по полезным ископаемым. По словам главы государства, переговоры будут продолжаться.
"Наши команды продолжат работу над документом. Мы обсудили много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших встреч и более глубокой оценки ситуации на местах. Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру. Мы глубоко ценим решимость Президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить справедливость и гарантии безопасности для Украины", — отметил Зеленский в соцсети X.
Напомним, 12 февраля Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить обсудить с Дональдом Трампом сотрудничество по добыче редких полезных ископаемых. В дальнейшем он аргументировал такое решение тем, что не хочет, чтобы Россия имела к ним доступ.
А вчера, 14 февраля, Зеленский подтвердил передачу США на рассмотрение меморандума о сотрудничестве, где речь шла о передаче редких ископаемых.
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