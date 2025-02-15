Зеленский призвал Европу создать свою армию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Европа должна создать свою армию, чтобы иметь возможность себя защитить. Сейчас Соединенные Штаты имеют большое влияние и могут во многом не поддержать ЕС.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Президент Украины подчеркнул, что Европе нужна своя армия, однако речь не идет о замене НАТО. По его словам, Европа должна сама решать свое будущее.

"Будем честны, мы сейчас должны принять во внимание, что Америка может сказать Европе "нет" во многих вопросах. Нам нужна своя армия Европы. Я действительно верю в то, что пришло время для создания Вооруженных сил Европы", — заявил Президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что Путин пока не готовится к переговорам и прекращению войны, а наоборот. По его словам, Россия наращивает силы и планирует летом отправить военные силы в Беларусь.

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским встретилась в Мюнхене с американской делегацией под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса. Речь шла об окончании войны в Украине.