Андрей Ермак объяснил, когда Зеленский может встретиться с Путиным

Владимир Зеленский на конференции. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским диктатором Владимиром Путиным только в том случае, если "Украина будет готова к таким переговорам". Отмечается, что под готовностью подразумевают сильную переговорную позицию нашего государства и четкие гарантии безопасности.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 15 февраля.

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Для встречи с Путиным есть условия

Глава ОП отметил, что сейчас время для переговоров с Путиным еще не пришло. Он подчеркнул, что Зеленский согласится на встречу с Путиным только тогда, "когда Украина будет готова к таким переговорам".

"Когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с партнерами, в первую очередь Соединенными Штатами и Европой. Когда Украина будет понимать какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", — подчеркнул глава ОПУ.

Зеленский также заявлял, что не планирует встречаться "ни с какими россиянами", кроме российского диктатора. При этом встречу с Путиным он считает возможной только после подготовки совместного плана действий с США.

"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, им это понравится или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим совместный план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский выступил во время конференции в Мюнхене. Он заявил, что Украина планирует достичь мира в этом году.

Также глава государства ответил, куда должна отступить Россия. Президент убежден, что оккупанты должны отойти на границы 2022 года.