Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Єрмак зустрівся з головою МЗС Китаю — про що йшлося arrow

Єрмак зустрівся з головою МЗС Китаю — про що йшлося

15 лютого 2025 23:59
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Представники України та Китаю обговорили подальше співробітництво та затвердили взаємну повагу до територіальної цілісності держав
Зустріч у Мюнхені української делегації з головою МЗС КНР. Фото: Офіс Президента
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час перебування у Мюнхені голова Офісу Президента Андрій Єрмак та голова МЗС України Андрій Сибіга провели зустріч з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Сторони позитивно оцінили активізацію політичного діалогу між Україною та Китаєм торік і обговорили перспективи подальшого розвитку співпраці на найвищому рівні. 

Про це у своєму Telegram повідомив Андрій Єрмак.

Читайте також:

Про що йшлося між сторонами

Представники обох країн підтвердили взаємну повагу до територіальної цілісності України та Китаю як фундаментальний принцип українсько-китайських відносин. Також було обговорено питання розширення двосторонніх економічних зв'язків та торгівлі, враховуючи важливість Китаю як одного з ключових торгівельних партнерів України.

Міністр закордонних справ України повідомив китайському колезі про недавній удар російського дрона по Чорнобильській атомній електростанції та пов'язані з цим ризики ядерного інциденту. Було підкреслено неприйнятність подібних дій Російської Федерації, які створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці, і висловлено вдячність Китаю за його принципову позицію щодо цього питання.

Україна також представила своє бачення шляхів досягнення всебічного, справедливого та сталого миру.

Нагадаємо, китайські посадовці запропонували команді президента США Дональда Трампа організувати зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. При цьому участь Президента України Володимира Зеленського у переговорах не передбачалася.

Раніше Президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним.

Китай Андрій Єрмак переговори МЗС війна в Україні Мюнхен
Реклама
Реклама
Реклама