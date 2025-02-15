Представники України та Китаю обговорили подальше співробітництво та затвердили взаємну повагу до територіальної цілісності держав

Зустріч у Мюнхені української делегації з головою МЗС КНР. Фото: Офіс Президента

Під час перебування у Мюнхені голова Офісу Президента Андрій Єрмак та голова МЗС України Андрій Сибіга провели зустріч з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Сторони позитивно оцінили активізацію політичного діалогу між Україною та Китаєм торік і обговорили перспективи подальшого розвитку співпраці на найвищому рівні.

Про це у своєму Telegram повідомив Андрій Єрмак.

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Про що йшлося між сторонами

Представники обох країн підтвердили взаємну повагу до територіальної цілісності України та Китаю як фундаментальний принцип українсько-китайських відносин. Також було обговорено питання розширення двосторонніх економічних зв'язків та торгівлі, враховуючи важливість Китаю як одного з ключових торгівельних партнерів України.

Міністр закордонних справ України повідомив китайському колезі про недавній удар російського дрона по Чорнобильській атомній електростанції та пов'язані з цим ризики ядерного інциденту. Було підкреслено неприйнятність подібних дій Російської Федерації, які створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці, і висловлено вдячність Китаю за його принципову позицію щодо цього питання.

Україна також представила своє бачення шляхів досягнення всебічного, справедливого та сталого миру.

Нагадаємо, китайські посадовці запропонували команді президента США Дональда Трампа організувати зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. При цьому участь Президента України Володимира Зеленського у переговорах не передбачалася.

Раніше Президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним.