Представители Украины и Китая обсудили дальнейшее сотрудничество и утвердили взаимное уважение к территориальной целостности государств

Встреча в Мюнхене украинской делегации с главой МИД КНР. Фото: Офис Президента

Во время пребывания в Мюнхене глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Стороны положительно оценили активизацию политического диалога между Украиной и Китаем в прошлом году и обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества на высшем уровне.

Об этом в своем Telegram сообщил Андрей Ермак.

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Представители обеих стран подтвердили взаимное уважение к территориальной целостности Украины и Китая как фундаментальный принцип украинско-китайских отношений. Также обсуждались вопросы расширения двусторонних экономических связей и торговли, учитывая важность Китая как одного из ключевых торговых партнеров Украины.

Министр иностранных дел Украины сообщил китайскому коллеге о недавнем ударе российского дрона по Чернобыльской атомной электростанции и связанные с этим риски ядерного инцидента. Была подчеркнута неприемлемость подобных действий Российской Федерации, которые создают угрозу ядерной и радиационной безопасности, и выражена благодарность Китаю за его принципиальную позицию по этому вопросу.

Украина также представила свое видение путей достижения всестороннего, справедливого и устойчивого мира.

Напомним, китайские чиновники предложили команде президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. При этом участие Президента Украины Владимира Зеленского в переговорах не предусматривалось.

Ранее Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.