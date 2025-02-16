Майбутнє НАТО — Зеленський попередив про наслідки ігнорування агресії Росії

Володимир Зеленський. Фото: NBC News

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських союзників також сісти за стіл переговорів щодо зупинення російської агресії. Він назвав, що може статися з НАТО, якщо Москву не зупинити.

Про це український лідер сказав в інтервʼю NBC News у неділю, 16 лютого.

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Зеленський застеріг від можливого розширення російського вторгнення на інші території Європи вже влітку цього року.

"Знаючи, що йому не вдалося нас окупувати, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо — ми віримо, що Путін буде вести війну проти НАТО", — наголосив він.

Схожу заяву глава держави робив також під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, сказавши, що якщо США вийдуть з Альянсу, "це буде знищенням НАТО".

"Вони почнуть з тих країн… маленьких країн, які були в СРСР, в Радянському Союзі. Вони почнуть захищатися. Кожна країна захищає себе", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що не може точно сказати, яку частину Європи російський диктатор Володимир Путін може намагатися захопити, але "загроза" залишатиметься актуальною.

Нагадаємо, Зеленський відмовиться від будь-яких умов, які суперечать інтересам України або порушують принципи її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Також глава держави повідомив, що Україна почала співпрацю з командою лідера США Дональда Трампа. За його словами, є відчуття, що успіх цілком можливий.