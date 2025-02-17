Мир в Украине - Европа должна принять участие в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Европе необходимо представить специального посланника по вопросам Украины. Это важно для того, чтобы обеспечить ей значительную роль в любом мирном процессе.

Об этом Зеленский сказал во время видеообщения с журналистами в понедельник, 17 февраля.

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Президент в очередной раз подчеркнул, что Европа должна обязательно быть за столом переговоров о завершении войны в Украине.

В то же время Зеленский считает, что назначение европейского представителя не займет много времени.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Зеленский встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби.

Кроме того, Зеленский ранее заявил, что российский президент Владимир Путин не готов к переговорам о завершении войны.