Зеленський та президент Саудівської Аравії підписали економічну угоду - деталі

Президент України Володимир Зеленський та голова Саудівської Аравії Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. В Абу-Дабі він зустрівся з президентом країни Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Візит Зеленського до Саудівської Аравії

"Візит в Об’єднані Арабські Емірати. Змістовна розмова з Президентом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі", — зазначив президент.

За його словами, одна з ключових тем — це повернення українців із російського полону. Зеленський зауважив, що посередництво ОАЕ врятувало багато життів й подякував за цю співпрацю. Сьогодні лідери країн обговорили, як можна її продовжити.

Також Україна та Саудівська Аравія сьогодні підписали важливу економічну угоду між державами, яка максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Тепер нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в цій країні.

"Активною була й робота першої леді. Важливі питання гуманітарної співпраці: реабілітація, підтримка великих прийомних родин, підтримка наших людей", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора українська делегація прибула в Саудівську Аравію для зустрічі з підприємцями.

Також стало відомо, що 18 лютого там відбудеться зустріч американської та російської делегацій щодо війни в Україні.

Видання NBC News назвало посадовців США, які будуть присутні на переговорах в Саудівській Аравії.