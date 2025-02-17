Зеленский и президент ОАЭ подписали экономическое соглашение - детали

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 февраля, прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби он встретился с президентом страны Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Визит в Объединенные Арабские Эмираты. Содержательный разговор с Президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби", — отметил президент.

По его словам, одна из ключевых тем — это возвращение украинцев из российского плена. Зеленский отметил, что посредничество ОАЭ спасло много жизней и поблагодарил за это сотрудничество. Сегодня лидеры стран обсудили, как можно его продолжить.

Также Украина и Арабские Эмираты сегодня подписали важное экономическое соглашение между государствами, которое максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Теперь нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в этой стране.

"Активной была и работа первой леди. Важны вопросы гуманитарного сотрудничества: реабилитация, поддержка больших приемных семей, поддержка наших людей", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для встречи с предпринимателями.

Также стало известно, что 18 февраля там состоится встреча американской и российской делегаций по войне в Украине.

Издание NBC News назвало должностных лиц США, которые будут присутствовать на переговорах в Саудовской Аравии.