Мирні переговори у Саудівській Аравії щодо закінчення війни в Україні — хто представить США

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: rubio.senate.gov

Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа вирушають до Саудівської Аравії на мирні переговори з Росією щодо закінчення війни в Україні. Чи буде на них український лідер Володимир Зеленський, досі невідомо.

Про це пише NBC News у неділю, 16 лютого.

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За інформацією джерел ЗМІ, державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф відправляються до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори про мир між Росією та Україною.

Віткофф розповів Fox News, що він відправиться до Саудівської Аравії разом з Волцем у неділю ввечері, 16 лютого.

Під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені Зеленський сказав, що Україна має брати участь у будь-яких переговорах про припинення війни.

"Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною. Жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи", — сказав він.

Під час панельної дискусії в суботу на полях конференції спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що "звичайно" українці будуть за столом дискусій щодо припинення війни. Однак він відповів "ні", коли його запитали, чи може він запевнити європейців, що вони теж матимуть місце за столом.

"Коли ви сідаєте за стіл, насправді є два герої, коли ви дивитесь на це, і є один, сподіваюся, він буде посередником", — додав Келлог. Коли модератор попросив роз’яснень, він зазначив, що українці, росіяни та американці будуть "за столом говорити".

Помічник з оточення Зеленського повідомив, що станом на вечір суботи Україну не запрошували на мирні переговори між США та Росією в Саудівській Аравії.

"Небезпечно говорити з ворогами раніше, ніж із союзниками. Позиція України залишається незмінною: нам потрібна спільна позиція України, США та Європи перед будь-якими переговорами з Путіним", — додав помічник.

Нагадаємо, 15 лютого державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Темою обговорення була не лише війна в Україні.

Також ми писали, що 16 лютого українська делегація прибула в Саудівську Аравію. Проте зустрічі заплановані з місцевими підприємцями.