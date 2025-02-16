Мирные переговоры в Саудовской Аравии по окончанию войны в Украине — кто представит США

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: rubio.senate.gov

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа отправляются в Саудовскую Аравию на мирные переговоры с Россией об окончании войны в Украине. Будет ли на них украинский лидер Владимир Зеленский, до сих пор неизвестно.

Об этом пишет NBC News в воскресенье, 16 февраля.

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По информации источников СМИ, государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры о мире между Россией и Украиной.

Уиткофф рассказал Fox News, что он отправится в Саудовскую Аравию вместе с Волцем в воскресенье вечером, 16 февраля.

Во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Зеленский сказал, что Украина должна участвовать в любых переговорах о прекращении войны.

"Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные за нашей спиной. Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы", — сказал он.

Во время панельной дискуссии в субботу на полях конференции специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, что "конечно" украинцы будут за столом дискуссий о прекращении войны. Однако он ответил "нет", когда его спросили, может ли он заверить европейцев, что они тоже будут иметь место за столом.

"Когда вы садитесь за стол, на самом деле есть два героя, когда вы смотрите на это, и есть один, надеюсь, он будет посредником", — добавил Келлог. Когда модератор попросил разъяснений, он отметил, что украинцы, россияне и американцы будут "за столом говорить".

Помощник из окружения Зеленского сообщил, что по состоянию на вечер субботы Украину не приглашали на мирные переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.

"Опасно говорить с врагами раньше, чем с союзниками. Позиция Украины остается неизменной: нам нужна общая позиция Украины, США и Европы перед любыми переговорами с Путиным", — добавил помощник.

Напомним, 15 февраля государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Темой обсуждения была не только война в Украине.

Также мы писали, что 16 февраля украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию. Однако встречи запланированы с местными предпринимателями.