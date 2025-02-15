Розмова Рубіо з Лавровим — говорили не тільки про війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

У суботу, 15 лютого, відбулася телефонна розмова між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Говорили не тільки про війну в Україні.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

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Брюс зазначила, що розмова між Рубіо та Лавровим стала продовженням попередньої дискусії між президентом Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним.

"Держсекретар знову підтвердив відданість президента Трампа припиненню конфлікту в Україні. Крім того, вони обговорили можливість потенційної спільної роботи з низки інших двосторонніх питань", — йдеться у повідомленні.

Раніше росЗМІ повідомляли, що 15 лютого за ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова голів зовнішньополітичних відомств Росії та США.

А 12 лютого президент США Дональд Трамп телефоном поговорив з російським лідером Володимиром Путіним.