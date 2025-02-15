Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Наразі подробиці невідомі.

Про це повідомляють росЗМІ у суботу, 15 лютого.

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Росіяни зазначають, що розмова відбулася з ініціативи США.

"З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова голів зовнішньополітичних відомств Росії та США", — йдеться у повідомленні.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 лютого Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом Путін запросив Трампа відвідати Москву. Сторони погодилися на особисту зустріч.