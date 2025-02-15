Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим

Очільник Держдепу США Рубіо зідзвонився з Лавровим, — росЗМІ
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Наразі подробиці невідомі.
Про це повідомляють росЗМІ у суботу, 15 лютого.
Розмова Рубіо з Лавровим
Росіяни зазначають, що розмова відбулася з ініціативи США.
"З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова голів зовнішньополітичних відомств Росії та США", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 лютого Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Згодом Путін запросив Трампа відвідати Москву. Сторони погодилися на особисту зустріч.
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