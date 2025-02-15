Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Глава Госдепа США Рубио созвонился с Лавровым, — росСМИ
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пока подробности неизвестны.
Об этом сообщают росСМИ в субботу, 15 февраля.
Разговор Рубио с Лавровым
Россияне отмечают, что разговор состоялся по инициативе США.
"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США", — говорится в сообщении.
Напомним, 12 февраля Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Впоследствии Путин пригласил Трампа посетить Москву. Стороны согласились на личную встречу.
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