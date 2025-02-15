Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пока подробности неизвестны.

Об этом сообщают росСМИ в субботу, 15 февраля.

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Россияне отмечают, что разговор состоялся по инициативе США.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США", — говорится в сообщении.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 12 февраля Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии Путин пригласил Трампа посетить Москву. Стороны согласились на личную встречу.