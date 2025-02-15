Разговор Рубио с Лавровым — говорили не только о войне в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

В субботу, 15 февраля, состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Говорили не только о войне в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

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Брюс отметила, что разговор между Рубио и Лавровым стал продолжением предыдущей дискуссии между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа прекращению конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов", — говорится в сообщении.

Ранее росСМИ сообщали, что 15 февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США.

А 12 февраля президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.