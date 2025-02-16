Українська делегація в Саудівській Аравії 16 лютого — яка мета візиту

Українська делегація в Саудівській Аравії. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Українська делегація у неділю, 16 лютого, прибула в Саудівську Аравію для зустрічі з місцевими підприємцями. Крім того, триває підготовка візиту Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

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Візит до Саудівської Аравії

Свириденко наголосила, що зміцнення економічних звʼязків — це зміцнення народів, регіонів та глобальної безпеки.

Українська делегація в Саудівській Аравії. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Українська делегація представила проєкти в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі, у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів.

Українська делегація в Саудівській Аравії. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

За словами Свириденко, наступними днями буде багато зустрічей, щоб підготувати поїздку Зеленського до Саудівської Аравії. Крім того, триває підготовка підписання важливих економічних договорів із країнами регіону.

"Саудівська Аравія активно підтримує Україну. Спрямували 500 млн доларів на підтримку відновлення України. Допомагають як гуманітарно, так економічно, працюючи з українськими компаніями. Нині заклик інвестуйте в Україну не чекаючи завершення війни, ми можемо проілюструвати дуже конкретними бізнесами із Саудівської Аравії", — зазначила вона.

Українська делегація в Саудівській Аравії. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Міністр економіки переконана, що є перспективи для ще активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу.

За її словами, сьогодні було зафіксовано значний інтерес, зокрема до інфраструктурних та енергетичних проєктів, інноваційних рішень, а також агробізнесу.

Українська делегація в Саудівській Аравії. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

"Спільні зусилля вже зараз дають результат, хоч і невеликими кроками. Експорт до Саудівської Аравії зріс з 291 мільйона доларів у 2023-му до 368 мільйонів у 202-му. І ми очікуємо зростання й у цьому році. Ми ще не вийшли на довоєнні показники, але я маю надію, що зможемо цього досягти, і такі бізнес-форуми цьому стоятимуть", — додала вона.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський поїде до Саудівської Аравії для переговорів щодо звільнення українських полонених і депортованих дітей.

Також Саудівська Аравія прокоментувала телефонну розмову між президентами США та Росії. Міністерство закордонних справ королівства висловилося за проведення саміту за участю Трампа і Путіна на своїй території.