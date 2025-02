Зеленський пояснив, для чого поїде у Саудівську Аравію

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що їде в Саудівську Аравію, щоб домовлятися про звільнення українських полонених та депортованих дітей. Він наголосив, що не має наміру зустрічатися там з росіянами.

Про це український лідер сказав на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. — Ukraine Security Cooperation у п'ятницю, 14 лютого.

Зеленський не зустрічатиметься з росіянами

"Я їду у Суадівську Аравію, говорити про повернення наших воїнів, тисяч дітей, яких вкрав Путін", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що має намір зустрітися лише з одним росіянином — Володимиром Путіним. Це станеться лише тоді, коли він матиме спільний план з Дональдом Трампом та Європейськими союзниками.

"Тоді я сяду з Путіним і ми зупинимо війну. Я готовий зустрітись лише за такої умови, а не в якихось інших компромісних умовах", — наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський наголосив на важливості майбутньої зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Також глава держави зустрівся з американськими сенаторами. Він зазначив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Київ.