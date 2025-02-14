Зеленский объяснил, для чего поедет в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что едет в Саудовскую Аравию, чтобы договариваться об освобождении украинских пленных и депортированных детей. Он подчеркнул, что не намерен встречаться там с россиянами.
Об этом украинский лидер сказал на панели Strategic Investment: The Future of U.S. — Ukraine Security Cooperation в пятницу, 14 февраля.
Зеленский не будет встречаться с россиянами
"Я еду в Саудовскую Аравию говорить о возвращении наших воинов, тысяч детей, которых украл Путин", — отметил президент.
Зеленский отметил, что намерен встретиться только с одним россиянином — Владимиром Путиным. Это произойдет только тогда, когда у него будет общий план с Дональдом Трампом и европейскими союзниками.
"Тогда я сяду с Путиным, и мы остановим войну. Я готов встретиться только при таком условии, а не в каких-то других компромиссных условиях", — подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский отметил важность предстоящей встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Также глава государства встретился с американскими сенаторами. Он отметил, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Киев.
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