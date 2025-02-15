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В Саудівській Аравії відреагували на розмову Трампа і Путіна

15 лютого 2025 02:54
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Саудівській Аравії запропонували провести на території королівства зустріч між Трампом та Путіним
Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман ас-Сауд. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Королівство Саудівська Аравія дала свою оцінку телефонній розмові між президентами США та Росії. Міністерство закордонних справ королівства висловилось за проведення саміту за участю Трампа і Путіна в Саудівській Аравії.

Відповідна заява МЗС Саудівської Аравії оприлюднена в соцмережі X.

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Заява МЗС Саудівської Аравії. Фото: МЗС Саудівської Аравії

Згідно із документом, Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, що відбулася між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним 12 лютого.

Крім того, в заяві підкреслюється, що королівство виступає за можливість проведення саміту за участю двох президентів у Королівстві Саудівська Аравія.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський їде до Саудівської Аравії, щоб домовлятися про звільнення українських полонених та депортованих дітей. Він наголосив, що не має наміру зустрічатися там з росіянами.

Також глава держави зустрівся з американськими сенаторами. Він зазначив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Київ.

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