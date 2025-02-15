В Саудовской Аравии предложили провести на территории королевства встречу между Трампом и Путиным

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд. Фото: Reuters

Королевство Саудовская Аравия дала свою оценку телефонному разговору между президентами США и России. Министерство иностранных дел королевства высказалось за проведение саммита с участием Трампа и Путина в Саудовской Аравии.

Соответствующее заявление МИД Саудовской Аравии обнародовано в соцсети X.

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Заявление МИД Саудовской Аравии. Фото: МИД Саудовской Аравии

Согласно документу, Саудовская Аравия высоко оценивает телефонный разговор, состоявшийся между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 12 февраля.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что королевство выступает за возможность проведения саммита с участием двух президентов в Королевстве Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский едет в Саудовскую Аравию, чтобы договариваться об освобождении украинских пленных и депортированных детей. Он подчеркнул, что не намерен встречаться там с россиянами.

Также глава государства встретился с американскими сенаторами. Он отметил, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Киев.