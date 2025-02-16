Украинская делегация в Саудовской Аравии 16 февраля — какая цель визита

Украинская делегация в Саудовской Аравии. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Украинская делегация в воскресенье, 16 февраля, прибыла в Саудовскую Аравию для встречи с местными предпринимателями. Кроме того, продолжается подготовка визита президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

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Визит в Саудовскую Аравию

Свириденко подчеркнула, что укрепление экономических связей — это укрепление народов, регионов и глобальной безопасности.

Украинская делегация в Саудовской Аравии. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Украинская делегация представила проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций на полмиллиарда долларов.

Украинская делегация в Саудовской Аравии. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

По словам Свириденко, в последующие дни будет много встреч, чтобы подготовить поездку Зеленского в Саудовскую Аравию. Кроме того, идет подготовка подписания важных экономических договоров со странами региона.

"Саудовская Аравия активно поддерживает Украину. Направили 500 млн долларов на поддержку восстановления Украины. Помогают как гуманитарно, так экономически, работая с украинскими компаниями. Сейчас призыв инвестируйте в Украину не дожидаясь завершения войны, мы можем проиллюстрировать очень конкретными бизнесами из Саудовской Аравии", — отметила она.

Украинская делегация в Саудовской Аравии. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Министр экономики убеждена, что есть перспективы для еще более активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока.

По ее словам, сегодня был зафиксирован значительный интерес, в частности к инфраструктурным и энергетическим проектам, инновационным решениям, а также агробизнесу.

Украинская делегация в Саудовской Аравии. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

"Совместные усилия уже сейчас дают результат, хоть и небольшими шагами. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос с 291 миллиона долларов в 2023-м до 368 миллионов в 2024-м. И мы ожидаем роста и в этом году. Мы еще не вышли на довоенные показатели, но я надеюсь, что сможем этого достичь, и такие бизнес-форумы этому будут стоять", — добавила она.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский поедет в Саудовскую Аравию для переговоров по освобождению украинских пленных и депортированных детей.

Также Саудовская Аравия прокомментировала телефонный разговор между президентами США и России. Министерство иностранных дел королевства высказалось за проведение саммита с участием Трампа и Путина на своей территории.