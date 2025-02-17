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Кремль підтвердив зустріч з представниками США — коли відбудеться

17 лютого 2025 12:15
Ольга Антоновська - редактор
Переговори РФ та США — Кремль підтвердив зустріч представників
Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

У Кремлі підтвердили зустріч представників Росії та Сполучених Штатів Америки. Вона відбудеться завтра, 18 лютого, в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє "Медуза".

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Речник російського президента Дмитро Пєсков під час брифінгу для журналістів заявив, зустріч між РФ та США відбудеться 18 лютого Саудівській Аравії. Сьогодні за дорученням Путіна до Ер-Ріяду вилітає Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.

Пєсков зазначив, що зустріч буде спрямована першочергово на "відновлення всього комплексу російсько-американських відносин". Також в РФ підтвердили, що йтиметься й про підготовку можливих переговорів щодо припинення війни в Україні та організації зустрічі Зеленського з Путіним.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати Америки організують спільні переговори України з Росією згодом. Зараз хочуть поспілкуватися з представниками обох країн окремо.

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії сьогодні, 17 лютого. Він має зустрітися з російською делегацією для обговорення закінчення війни проти України.

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