Переговори РФ та США — Кремль підтвердив зустріч представників

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі підтвердили зустріч представників Росії та Сполучених Штатів Америки. Вона відбудеться завтра, 18 лютого, в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє "Медуза".

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Переговори між Росією та США

Речник російського президента Дмитро Пєсков під час брифінгу для журналістів заявив, зустріч між РФ та США відбудеться 18 лютого Саудівській Аравії. Сьогодні за дорученням Путіна до Ер-Ріяду вилітає Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.

Пєсков зазначив, що зустріч буде спрямована першочергово на "відновлення всього комплексу російсько-американських відносин". Також в РФ підтвердили, що йтиметься й про підготовку можливих переговорів щодо припинення війни в Україні та організації зустрічі Зеленського з Путіним.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати Америки організують спільні переговори України з Росією згодом. Зараз хочуть поспілкуватися з представниками обох країн окремо.

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії сьогодні, 17 лютого. Він має зустрітися з російською делегацією для обговорення закінчення війни проти України.