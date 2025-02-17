Переговоры РФ и США — Кремль подтвердил встречу представителей

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В Кремле подтвердили встречу представителей России и Соединенных Штатов Америки. Она состоится завтра, 18 февраля, в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Медуза".

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Переговоры между Россией и США

Представитель российского президента Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов заявил, встреча между РФ и США состоится 18 февраля в Саудовской Аравии. Сегодня по поручению Путина в Эр-Рияд вылетает Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Песков отметил, что встреча будет направлена в первую очередь на "восстановление всего комплекса российско-американских отношений". Также в РФ подтвердили, что речь пойдет и о подготовке возможных переговоров о прекращении войны в Украине и организации встречи Зеленского с Путиным.

Напомним, по информации СМИ, Соединенные Штаты Америки организуют совместные переговоры Украины с Россией позже. Сейчас хотят пообщаться с представителями обеих стран отдельно.

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию сегодня, 17 февраля. Он должен встретиться с российской делегацией для обсуждения окончания войны против Украины.