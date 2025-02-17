Рубіо в Саудівській Аравії 17 лютого — яка мета візиту держсекретаря США

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Державник секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії у понеділок, 17 лютого. Очікується, що американська делегація зустрінеться з росіянами для обговорення закінчення війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

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Рубіо проведе зустріч з представниками російської влади разом із радником президента США з національної безпеки Майком Волцом та спеціальним представником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

Reuters пише, що переговори будуть одними з перших особистих обговорень на високому рівні між офіційними особами США та Росії за останні роки.

Очікується, що Рубіо також проведе зустріч у Саудівській Аравії зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом щодо переселення палестинських мешканців Гази.

Нагадаємо, 16 лютого до Саудівської Аравії прибула українська делегація для зустрічі з місцевими підприємцями.

Також до Об’єднаних Арабських Еміратів поїхали Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською.