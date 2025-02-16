Візит Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати — про що говоритиме

Перша леді Олена Зеленська та Президент України Володимир Зеленський прибули з візитом в ОЕА. Фото: скриншот

У неділю, 16 лютого, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з офіційним візитом.

Коротке відео зустрічі глава держави опублікував у Facebook.

Читайте також:

Візит Зеленського до ОАЕ

Пріоритетом поїздки Зеленський назвав питання звільнення українців із російського полону. За його словами, Україна прагне повернути якомога більше своїх громадян додому.

"Пріоритет — щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону", — йдеться у повідомленні.

За словами президента, також заплановані переговори щодо розширення економічного партнерства та залучення інвестицій в Україну. Окрему увагу буде приділено великій гуманітарній програмі, яка спрямована на підтримку українців, постраждалих від війни.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше стало відомо, що українська делегація прибула до Саудівської Аравії для переговорів із місцевими бізнесменами. Окрім цього, ведеться підготовка до візиту президента Володимира Зеленського.