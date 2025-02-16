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Зеленський із дружиною прибув до ОАЕ — яка мета візиту

16 лютого 2025 21:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Візит Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати — про що говоритиме
Перша леді Олена Зеленська та Президент України Володимир Зеленський прибули з візитом в ОЕА. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 16 лютого, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з офіційним візитом. 

Коротке відео зустрічі глава держави опублікував у Facebook.

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Візит Зеленського до ОАЕ

Пріоритетом поїздки Зеленський назвав питання звільнення українців із російського полону. За його словами, Україна прагне повернути якомога більше своїх громадян додому.

"Пріоритет — щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону", — йдеться у повідомленні.

За словами президента, також заплановані переговори щодо розширення економічного партнерства та залучення інвестицій в Україну. Окрему увагу буде приділено великій гуманітарній програмі, яка спрямована на підтримку українців, постраждалих від війни.

Зеленський в ОАЕ
Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше стало відомо, що українська делегація прибула до Саудівської Аравії для переговорів із місцевими бізнесменами. Окрім цього, ведеться підготовка до візиту президента Володимира Зеленського.

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