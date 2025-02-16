Візит Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати — про що говоритиме

Зеленський із дружиною прибув до ОАЕ — яка мета візиту
У неділю, 16 лютого, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з офіційним візитом.
Коротке відео зустрічі глава держави опублікував у Facebook.
Візит Зеленського до ОАЕ
Пріоритетом поїздки Зеленський назвав питання звільнення українців із російського полону. За його словами, Україна прагне повернути якомога більше своїх громадян додому.
"Пріоритет — щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону", — йдеться у повідомленні.
За словами президента, також заплановані переговори щодо розширення економічного партнерства та залучення інвестицій в Україну. Окрему увагу буде приділено великій гуманітарній програмі, яка спрямована на підтримку українців, постраждалих від війни.
Раніше стало відомо, що українська делегація прибула до Саудівської Аравії для переговорів із місцевими бізнесменами. Окрім цього, ведеться підготовка до візиту президента Володимира Зеленського.
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