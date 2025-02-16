Визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты — о чем будет говорить

Первая леди Елена Зеленская и Президент Украины Владимир Зеленский прибыли с визитом в ОЭА. Фото: скриншот

В воскресенье, 16 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с официальным визитом.

Короткое видео встречи глава государства опубликовал в Facebook.

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Главным приоритетом поездки Зеленский назвал вопрос освобождения украинцев из российского плена. По его словам, Украина стремится вернуть как можно больше своих граждан домой.

"Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена", — говорится в сообщении.

По словам президента, также запланированы переговоры по расширению экономического партнерства и привлечения инвестиций в Украину. Отдельное внимание будет уделено большой гуманитарной программе, которая направлена на поддержку украинцев, пострадавших от войны.

Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с местными бизнесменами. Кроме этого, ведется подготовка к визиту президента Владимира Зеленского.