Визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты — о чем будет говорить

Зеленский с женой прибыл в ОАЭ — какова цель визита
В воскресенье, 16 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с официальным визитом.
Короткое видео встречи глава государства опубликовал в Facebook.
Визит Зеленского в ОАЭ
Главным приоритетом поездки Зеленский назвал вопрос освобождения украинцев из российского плена. По его словам, Украина стремится вернуть как можно больше своих граждан домой.
"Приоритет — чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена", — говорится в сообщении.
По словам президента, также запланированы переговоры по расширению экономического партнерства и привлечения инвестиций в Украину. Отдельное внимание будет уделено большой гуманитарной программе, которая направлена на поддержку украинцев, пострадавших от войны.
Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с местными бизнесменами. Кроме этого, ведется подготовка к визиту президента Владимира Зеленского.
Читайте Новини.LIVE!