Зеленський прокоментував чутки про переговори в Саудівській Аравії

Володимир Зеленський спілкується з журналістами у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки щодо переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, про це ще не говорили.

Про це український лідер заявив на пресконференції у Мюнхені у суботу, 15 лютого.

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Зеленський зазначив, що бачив інформацію в медіа щодо переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, там навіть поставили прапор України.

"Я думаю, що всім потрібно зрозуміти, що завтра Україна там, як було багато років, "прочитайте, де ми вас чекаємо", так не має бути, мені здається", — додав глава держави.

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський повідомив, що поїде до Саудівської Аравії для переговорів про звільнення українських полонених та депортованих дітей. Однак зустрічей з росіянами не буде.

Також МЗС Саудівської Аравії висловило підтримку проведенню саміту за участю лідера США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна на території Королівства.