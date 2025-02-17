Рубио в Саудовской Аравии 17 февраля — какая цель визита госсекретаря США

Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с россиянами
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник, 17 февраля. Ожидается, что американская делегация встретится с россиянами для обсуждения окончания войны против Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Рубио в Саудовской Аравии
Рубио проведет встречу с представителями российских властей вместе с советником президента США по национальной безопасности Майком Волцом и специальным представителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом.
Reuters пишет, что переговоры будут одними из первых личных обсуждений на высоком уровне между официальными лицами США и России за последние годы.
Ожидается, что Рубио также проведет встречу в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом по переселению палестинских жителей Газы.
Напомним, 16 февраля в Саудовскую Аравию прибыла украинская делегация для встречи с местными предпринимателями.
Также в Объединенные Арабские Эмираты поехали Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской.
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