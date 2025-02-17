Рубио в Саудовской Аравии 17 февраля — какая цель визита госсекретаря США

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник, 17 февраля. Ожидается, что американская делегация встретится с россиянами для обсуждения окончания войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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Рубио проведет встречу с представителями российских властей вместе с советником президента США по национальной безопасности Майком Волцом и специальным представителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом.

Reuters пишет, что переговоры будут одними из первых личных обсуждений на высоком уровне между официальными лицами США и России за последние годы.

Ожидается, что Рубио также проведет встречу в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом по переселению палестинских жителей Газы.

Напомним, 16 февраля в Саудовскую Аравию прибыла украинская делегация для встречи с местными предпринимателями.

Также в Объединенные Арабские Эмираты поехали Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской.