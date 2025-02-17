Мирні переговори — чому США говорить окремо з Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки хочуть поспілкуватися спочатку з представниками Росії та України окремо. Після цього проведуть спільні переговори.

Про це пише NBC News в понеділок, 17 лютого.

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Переговори про припинення війни в Україні

За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волтц та спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф планують відправитися до Саудівської Аравії. Там розпочнуться переговори про мир між Росією та Україною.

Двоє офіційних осіб США підтвердили NBC News, що Україну не запрошували на переговори в Саудівській Аравії. Вони пояснили, що Сполучені Штати хочуть провести двосторонню зустріч з Росією, потім двосторонню зустріч з Україною, а вже потім спільні переговори.

"Усе це означає, що ми працюємо з обома, Росією та Україною, з однаковою вагою. Ми хочемо покласти край вбивствам і йти до міцного миру", — сказав один із чиновників.

Видання також додає, що Келлог у Мюнхені заявив, що сторони мають говорити, подобається їм це чи ні. Він наголосив, що українці будуть за столом дискусій щодо припинення війни. Однак за його словами, європейці не матимуть місце на переговорах.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін, на його думку, хоче закінчити війну в Україні. Він також розповів про тригодинну зустріч його спецпосланця Стівена Віткоффа з російським диктатором.

Разом з тим український Президент Володимир Зеленський переконаний, що очільник Кремля не готовий до переговорів про завершення війни. Він поділився, що сказав би Путіну на переговорах.