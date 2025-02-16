Закінчення війни — Зеленський сказав, що вигідної угоди чекати не варто

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Ані Україна, ані Росія не отримають вигідної угоди щодо завершення війни в нинішніх умовах. Ідеальних домовленостей може і не бути, але головне — це повернути мирне життя для українців.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBС News.

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Зеленський наголосив, що в нинішніх умовах Україна не отримає дуже вигідної угоди під час переговорів щодо закінчення війни.

"І у Путіна теж не буде вигідної угоди для нього за таких умов. Тому що він сьогодні не може нас перемогти. І ми не можемо перемогти його. Саме тому це не буде хороша угода для обох сторін. Але може бути щось важливіше. Мир. Можливо, не найкращий, але мир для людей. Це те, чого ми насправді хочемо. Це набагато важливіше за будь-які угоди. Я так вважаю", — сказав український лідер.

Президент підкреслив, що Україна не може піти на вигідні умови для Путіна і грати за його правилами.

"Саме тому для мене дуже важливо, щоб президент Трамп був на нашому боці. І я думаю, що ще важливіше, щоб Путін це знав. Це не просто гра. Це дуже важливо донести до нього: "Так, ми маємо з тобою говорити. Так, ми маємо укласти угоду з тобою. Тому що ти наш ворог. Ти сильний. Саме тому ми маємо говорити з тобою, щоб зупинити війну. Але ти повинен знати, що ти — ворог людства. Ворог людей. І ти маєш розуміти, що ми виступаємо проти твоїх дій. Проти твоєї окупації. Проти твого світогляду", — додав глава держави.

На завершення Зеленський сказав, що світ не може закривати очі на агресію, а лідери — ігнорувати наслідки.

"Це не може бути таємницею від людей. Люди повинні розуміти. І лідери повинні розуміти. Що ніхто не має права вбивати. Ніхто не має права окуповувати. Ніхто не має права розпочинати жодну війну, жоден конфлікт тощо", — підсумував український лідер.

Раніше очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час переговорів про закінчення війни Україна не прийме умов, які будуть суперечити інтересам чи принципам незалежності, суверенітету та цілісності. Водночас Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін не готовий до переговорів про завершення війни.