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Зеленский признал, что выгодной сделки для Украины не будет

16 февраля 2025 19:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Окончание войны — Зеленский сказал, что выгодной сделки ждать не стоит
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Ни Украина, ни Россия не получат выгодного соглашения касаемо завершения войны в нынешних условиях. Идеальных договоренностей может и не быть, но главное — это вернуть мирную жизнь для украинцев.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

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Зеленский отметил, что в нынешних условиях Украина не получит очень выгодного соглашения во время переговоров об окончании войны.

"И у Путина тоже не будет выгодного соглашения для него при таких условиях. Потому что он сегодня не может нас победить. И мы не можем победить его. Именно поэтому это не будет хорошая сделка для обеих сторон. Но может быть что-то более важное. Мир. Возможно, не самый лучший, но мир для людей. Это то, чего мы на самом деле хотим. Это гораздо важнее любых соглашений. Я так считаю", — сказал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что Украина не может пойти на выгодные условия для Путина и играть по его правилам.

"Именно поэтому для меня очень важно, чтобы президент Трамп был на нашей стороне. И я думаю, что еще важнее, чтобы Путин это знал. Это не просто игра. Это очень важно донести до него: "Да, мы должны с тобой говорить. Да, мы должны заключить сделку с тобой. Потому что ты наш враг. Ты сильный. Именно поэтому мы должны говорить с тобой, чтобы остановить войну. Но ты должен знать, что ты враг человечества. Враг людей. И ты должен понимать, что мы выступаем против твоих действий. Против твоей оккупации. Против твоего мировоззрения", — добавил глава государства.

В завершение Зеленский сказал, что мировое сообщество не может закрывать глаза на агрессию, а лидеры — игнорировать последствия.

"Это не может быть тайной от людей. Люди должны понимать. И лидеры должны понимать. Что никто не имеет права убивать. Никто не имеет права оккупировать. Никто не имеет права начинать ни одну войну, ни один конфликт и т.д.", — подытожил украинский лидер.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что во время переговоров об окончании войны Украина не примет условий, которые будут противоречить интересам или принципам независимости, суверенитета и целостности. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин не готов к переговорам о завершении войны.

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