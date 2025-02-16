Діалог з терористом — Зеленський про особисті переговори з Путіним

Зеленський поділився, що сказав би Путіну на переговорах
Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін не готовий до переговорів про завершення війни. За його словами, переговори віч-на-віч були б "діалогом з терористом".
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу NBC News.
Переговори України та Росії
Журналістка запитала у Зеленського, що б він сказав Путіну у випадку переговорів наодинці. Український лідер назвав голову Кремля "вбивцею" і "терористом" та уникнув прямої відповіді на запитання.
"Він вбивця, і він ніколи не зміниться.. І саме тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити", — сказав він.
Зеленський зауважив, що саме тому він має про це говорити — аби союзники України могли дати відповідні сили для витіснення Путіна.
Крім того, він наголосив, що ніколи не схвалить жодних рішень між США та Росією без участі України у переговорах.
Раніше Зеленський заявив, що Україна планує деокуповувати захоплені території дипломатичним шляхом.
А державний секретар США Марко Рубіо вважає, що треба створити "функціональні посольства" у Москві та Вашингтоні.
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