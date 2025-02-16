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Зеленський поділився, що сказав би Путіну на переговорах

16 лютого 2025 19:21
Євгенія Брюховецька - редактор
Діалог з терористом — Зеленський про особисті переговори з Путіним
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін не готовий до переговорів про завершення війни. За його словами, переговори віч-на-віч були б "діалогом з терористом".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу NBC News.

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Журналістка запитала у Зеленського, що б він сказав Путіну у випадку переговорів наодинці. Український лідер назвав голову Кремля "вбивцею" і "терористом" та уникнув прямої відповіді на запитання.

"Він вбивця, і він ніколи не зміниться.. І саме тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити", — сказав він.

Зеленський зауважив, що саме тому він має про це говорити — аби союзники України могли дати відповідні сили для витіснення Путіна.

Крім того, він наголосив, що ніколи не схвалить жодних рішень між США та Росією без участі України у переговорах. 

Раніше Зеленський заявив, що Україна планує деокуповувати захоплені території дипломатичним шляхом.

А державний секретар США Марко Рубіо вважає, що треба створити "функціональні посольства" у Москві та Вашингтоні.

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