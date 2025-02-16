Диалог с террористом — Зеленский о личных переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин не готов к переговорам о завершении войны. По его словам, переговоры с глазу на глаз были бы "диалогом с террористом".

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу NBC News.

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Журналистка спросила у Зеленского, что бы он сказал Путину в случае переговоров наедине. Украинский лидер назвал главу Кремля "убийцей" и "террористом" и избежал прямого ответа на вопрос.

"Он убийца, и он никогда не изменится. И именно поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы его вытеснить", — сказал он.

Зеленский отметил, что именно поэтому он должен об этом говорить — чтобы союзники Украины могли дать силы для оттеснения Путина.

Кроме того, он подчеркнул, что никогда не одобрит никаких решений между США и Россией без участия Украины в переговорах.

Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует деоккупировать захваченные территории дипломатическим путем.

А государственный секретарь США Марко Рубио считает, что надо создать "функциональные посольства" в Москве и Вашингтоне.