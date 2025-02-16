Рубіо запропонував спосіб встановлення контакту РФ для переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Jennifer Jacobs/X

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про необхідність створити "функціональні посольства" у Москві та Вашингтоні. Він вважає, що це допоможе досягти миру в Україні.

Про це повідомила старший репортер CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс в X у неділю, 16 лютого.

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"Якщо ми дійсно хочемо досягти миру, взаємодіючи з росіянами, нам потрібно мати функціональні посольства в Москві та Вашингтоні", — сказав Рубіо.

Він уточнив, що порушив це питання, оскільки вважає, що це важливо. На думку держсекретаря США, буде "дуже важко спілкуватися з Росією про що-небудь, якщо посольство США не функціонує".

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Нагадаємо, голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна "чітко визначила червоні лінії власних інтересів" під час переговорів з американською делегацією в Мюнхені.

А Зеленський прокоментував заяву голови Пентагону Піта Гегсета про неможливість повернення України до кордонів 2014 року. На його думку, це будуть вирішувати дипломатичним шляхом.