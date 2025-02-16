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Зеленський пояснив, коли погодиться на угоду про мінерали

16 лютого 2025 16:58
Аркадій Пастула - Редактор
Угода про рідкісноземельні мінерали — за яких умов погодиться Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський пояснив, коли погодиться на угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо рідкісноземельних мінералів. За його словами, країні потрібні гарантії безпеки.

Про це український лідер сказав в інтервʼю NBC News  у неділю, 16 лютого.

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Адміністрація Дональда Трампа запропонувала ідею, згідно з якою США володітимуть 50% рідкісноземельних корисних копалин України в обмін на військову допомогу. Однак Зеленський дав зрозуміти, що будь-яка угода повинна включати гарантії безпеки.

"Допоможіть нам це захистити, і ми разом на цьому заробимо. Якщо ми не отримаємо гарантій безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічна угода не буде працювати. Все має бути справедливо", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, що станеться з НАТО, якщо російський диктатор Путін продовжить агресію.

Також Зеленський прокоментував заяву глави Пентагону Піта Гегсета про "неможливість деокупації територій". 

Володимир Зеленський США Україна безпека угода корисні копалини
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