Угода про рідкісноземельні мінерали — за яких умов погодиться Зеленський

Зеленський пояснив, коли погодиться на угоду про мінерали
Президент України Володимир Зеленський пояснив, коли погодиться на угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо рідкісноземельних мінералів. За його словами, країні потрібні гарантії безпеки.
Про це український лідер сказав в інтервʼю NBC News у неділю, 16 лютого.
Угода про рідкісноземельні мінерали
Адміністрація Дональда Трампа запропонувала ідею, згідно з якою США володітимуть 50% рідкісноземельних корисних копалин України в обмін на військову допомогу. Однак Зеленський дав зрозуміти, що будь-яка угода повинна включати гарантії безпеки.
"Допоможіть нам це захистити, і ми разом на цьому заробимо. Якщо ми не отримаємо гарантій безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічна угода не буде працювати. Все має бути справедливо", — додав він.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, що станеться з НАТО, якщо російський диктатор Путін продовжить агресію.
Також Зеленський прокоментував заяву глави Пентагону Піта Гегсета про "неможливість деокупації територій".
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