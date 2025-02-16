Соглашение о редкоземельных минералах — при каких условиях согласится Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, когда согласится на соглашение с Соединенными Штатами Америки по редкоземельным минералам. По его словам, стране нужны гарантии безопасности.

Об этом украинский лидер сказал в интервью NBC News в воскресенье, 16 февраля.

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Соглашение о редкоземельных минералах

Администрация Дональда Трампа предложила идею, согласно которой США будут владеть 50% редкоземельных полезных ископаемых Украины в обмен на военную помощь. Однако Зеленский дал понять, что любая сделка должна включать гарантии безопасности.

"Помогите нам это защитить, и мы вместе на этом заработаем. Если мы не получим гарантий безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономическое соглашение не будет работать. Все должно быть справедливо", — добавил он.

Напомним, Зеленский объяснил, что произойдет с НАТО, если российский диктатор Путин продолжит агрессию.

Также Зеленский прокомментировал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о "невозможности деоккупации территорий".