Рубио предложил способ установления контакта РФ для переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Jennifer Jacobs/X

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости создать "функциональные посольства" в Москве и Вашингтоне. Он считает, что это поможет достичь мира в Украине.

Об этом сообщила старший репортер CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс в X в воскресенье, 16 февраля.

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"Если мы действительно хотим достичь мира, взаимодействуя с россиянами, нам нужно иметь функциональные посольства в Москве и Вашингтоне", — сказал Рубио.

Он уточнил, что поднял этот вопрос, поскольку считает, что это важно. По мнению госсекретаря США, будет "очень трудно общаться с Россией о чем-либо, если посольство США не функционирует".

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Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина "четко определила красные линии собственных интересов" во время переговоров с американской делегацией в Мюнхене.

А Зеленский прокомментировал заявление главы Пентагона Пита Гегсета о невозможности возвращения Украины к границам 2014 года. По его мнению, это будут решать дипломатическим путем.