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Зустріч з представниками США — Україна визначила "червоні лінії"

16 лютого 2025 17:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна чітко окреслила "червоні лінії" — Єрмак про угоду щодо ресурсів
Зустріч у Мюнхені. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Українська делегація на полях Мюнхенської безпекової конференції провела зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а також спецпредставником з питань України та Росії Кітом Келлогом. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про результати розмови сторін.

Про це Єрмак повідомив у Telegram у неділю, 16 лютого.

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За словами голови Офісу Президента, відбулася "справді предметна розмова" української делегації з Венсом та Келлогом.

"Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів", — зауважив він.

Єрмак уточнив, що розмова про угоду країн щодо рідкісних земельних ресурсів була наповнена конкретикою, але все ще потребує часу та ідей для доопрацювання. 

Крім того, він додав, що на кожній зустрічі та у кожному діалозі українська сторона відстоювала лінію, що діалог про безпеку Європи не може відбуватися без нашої участі та участі Європейського Союзу.

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Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю для телеканалу NBC News заявив, що Україні необхідні гарантії безпеки, перш ніж укласти угоду щодо земельних ресурсів.

Також, на його думку, президент Росії Володимир Путін боїться Трампа, тому це "може призвести до мирних переговорів".

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