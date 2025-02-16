Украина четко очертила "красные линии" — Ермак о соглашении по ресурсам

Встреча в Мюнхене. Фото: ОП

Украинская делегация на полях Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также спецпредставителем по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о результатах разговора сторон.

Об этом Ермак сообщил в Telegram в воскресенье, 16 февраля.

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По словам главы Офиса Президента, состоялся "действительно предметный разговор" украинской делегации с Вэнсом и Келлогом.

"Украина четко определила красные линии собственных интересов", — отметил он.

Ермак уточнил, что разговор о соглашении стран по поводу редких земельных ресурсов был наполнен конкретикой, но все еще требует времени и идей для доработки.

Кроме того, он добавил, что на каждой встрече и в каждом диалоге украинская сторона отстаивала линию, что диалог о безопасности Европы не может происходить без нашего участия и участия Европейского Союза.

Скриншот поста Ермака

Напомним, Зеленский в интервью для телеканала NBC News заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности прежде чем заключить соглашение по земельным ресурсам.

Также, по его мнению, президент России Владимир Путин боится Трампа, поэтому это "может привести к мирным переговорам".