Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Встреча с представителями США — Украина определила красные линии arrow

Встреча с представителями США — Украина определила красные линии

16 февраля 2025 17:17
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина четко очертила "красные линии" — Ермак о соглашении по ресурсам
Встреча в Мюнхене. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинская делегация на полях Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также спецпредставителем по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о результатах разговора сторон.

Об этом Ермак сообщил в Telegram в воскресенье, 16 февраля.

Читайте также:

Переговоры Украины и США

По словам главы Офиса Президента, состоялся "действительно предметный разговор" украинской делегации с Вэнсом и Келлогом.

"Украина четко определила красные линии собственных интересов", — отметил он.

Ермак уточнил, что разговор о соглашении стран по поводу редких земельных ресурсов был наполнен конкретикой, но все еще требует времени и идей для доработки.

Кроме того, он добавил, что на каждой встрече и в каждом диалоге украинская сторона отстаивала линию, что диалог о безопасности Европы не может происходить без нашего участия и участия Европейского Союза.

null
Скриншот поста Ермака

Напомним, Зеленский в интервью для телеканала NBC News заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности прежде чем заключить соглашение по земельным ресурсам.

Также, по его мнению, президент России Владимир Путин боится Трампа, поэтому это "может привести к мирным переговорам".

США Андрей Ермак переговоры добыча полезных ископаемых соглашение война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама