Закінчення війни в Україні — Зеленський сказав, чи довіряє Трампу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Російський диктатор Володимир Путін боїться президента США Дональда Трампа. Це врешті-решт може призвести до мирних переговорів між двома країнами.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBС News.

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В інтерв’ю Зеленський подякував Трампу та іншим американським лідерам за їхню підтримку України, але наголосив, що не існує "жодного лідера у світі, який міг би домовитися з Путіним без нас".

Водночас український лідер віддав Трампу заслугу в тому, що той викликає страх у Путіна, що може врешті-решт призвести до суттєвих мирних переговорів між двома країнами.

"Путін не хоче жодного миру. Але я думаю, що він трохи боїться президента Трампа, і я вважаю, що американський лідер має цей шанс, він сильний, і я думаю, що він дійсно може змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — сказав глава української держави.

Втім, Зеленський закликав Трампа підходити до своїх розмов із Путіним та іншими російськими лідерами, залишаючись вірним Україні. В інтерв’ю він підкреслив, що Україні буде "дуже важко" вижити без американської військової допомоги, і висловив занепокоєння рівнем довіри у партнерстві з США на цей момент.

"Я дуже хочу, щоб для Трампа Україна була в пріоритеті, а не Росія. І я сподіваюся, що ми важливіші. Ми не такі великі, як Росія, але стратегічно Україна важливіша для Сполучених Штатів, тому що ми справді партнери, союзники і поділяємо спільні цінності", – сказав український президент.

На запитання, чи вірить він, що Трамп веде переговори добросовісно, Зеленський відповів, що так.

"Я сподіваюся на це. Дуже сподіваюся. Я довіряю президенту Трампу, тому що він — президент Сполучених Штатів, тому що ваш народ, ваші люди проголосували за нього, і я поважаю їхній вибір", — додав глава держави.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог зазначив, що за президентства Барака Обами та Джо Байдена Володимир Путін постійно проявляв активність, тоді як під час каденції Трампа утримувався від агресивних дій через страх.

Нагадаємо, Україна розпочала роботу з командою лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо закінчення війни.