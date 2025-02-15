Кіт Келлог заявив, що Путін боявся діяти активно при Трампі

Кіт Келлог. Фото: Bloomberg

Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що російський диктатор Володимир Путін завжди щось робив під час президентства Барака Обами і Джо Байдена. Натомість при Дональді Трампі він боявся діяти агресивно.

Про це Келлог сказав під час дискусії з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у суботу, 15 лютого.

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Келлог висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін завжди здійснював якісь ворожі дії під час каденції президентів Обами і Байдена. Натомість під час першого президентського терміну Трампа він боявся відкрито здійснювати агресивні дії.

"Вбивствами війну не закінчити. Потрібно мати комплексний план, над яким ми будемо працювати разом", — зазначив Келлог.

Нагадаємо, Келлог заявив, що у переговорах про мир братимуть участь Україна, Росія та Сполучені Штати Америки.

Також Келлог повідомив, що поговорить із союзниками про бачення завершення війни в Україні. Всю інформацію передадуть президенту Трампу.